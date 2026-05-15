Jesi in mano | il 23 maggio il centro storico si anima con mercatini musei e biliardino fino a mezzanotte

Il 23 maggio il centro storico di Jesi si anima con mercatini, esposizioni e attività di intrattenimento che si protraggono fino a mezzanotte. Durante l’evento, i partecipanti possono visitare musei aperti, partecipare a mercatini e giocare a biliardino in spazi all’aperto. La manifestazione è stata organizzata dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare il centro storico attraverso iniziative che coinvolgano cultura, commercio e socialità. La decisione di promuovere questa giornata è stata approvata dalla Giunta Comunale.

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