Jesi in mano | il 23 maggio il centro storico si anima con mercatini musei e biliardino fino a mezzanotte
Il 23 maggio il centro storico di Jesi si anima con mercatini, esposizioni e attività di intrattenimento che si protraggono fino a mezzanotte. Durante l’evento, i partecipanti possono visitare musei aperti, partecipare a mercatini e giocare a biliardino in spazi all’aperto. La manifestazione è stata organizzata dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare il centro storico attraverso iniziative che coinvolgano cultura, commercio e socialità. La decisione di promuovere questa giornata è stata approvata dalla Giunta Comunale.
JESI – Valorizzare il cuore pulsante della città unendo cultura, commercio e divertimento sociale. Con questo obiettivo la Giunta Comunale ha approvato l’organizzazione della manifestazione "Jesi in mano. Negozi, mercatino, musei e biliardino fino a notte", che si terrà il prossimo sabato 23. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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