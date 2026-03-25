La Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha annunciato l’avvio di un piano di decoro urbano che partirà giovedì 26 marzo nel centro storico. Il progetto prevede interventi su strada, tra cui pulizie, lavaggi, disinfestazioni e diserbo meccanico, che continueranno fino a metà maggio. La prima fase si concentrerà nell’area centrale della città.

Il 27 e il 28 marzo, interventi in Piazza Carlo di Borbone, nel primo tratto di Corso Trieste, in Piazza Gramsci, Via Mazzini, Via Ferrante, Via Gasparri, Passaggio Marvasi e Via Maielli. 3-4 aprile: Piazza Matteotti, Via Ricciardi, Via Patturelli, Via Ceccano, Via Caduti sul Lavoro, Via Settembrini, Via Tanucci e Via Ferrara. 7-8 aprile: Corso Giannone, Via Sant’Antonio da Padova, Via G.M. Bosco, Piazza Pitesti, Piazza Cattaneo, Via Tescione e traverse. 9-10 aprile: Viale Cappiello, Viale Beneduce, Via Unità Italiana, Corso Trieste, Via Galilei, Via Roma. 11-13 aprile: Viale della Libertà, Via Ferrarecce, Via Renella, Via Sud Piazza d’Armi, Via Verdi e traverse. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Piano di decoro urbano, si parte dal centro storico. Interventi fino a metà maggio

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