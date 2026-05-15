Il tennista italiano ha dichiarato di non aspettarsi di raggiungere i risultati attuali, affermando di non aver previsto di arrivare a questo livello. Con il suo ultimo successo, ha superato il trentaduesimo traguardo, lasciando il segno nel mondo del tennis e modificando anche alcune espressioni comuni. La sua performance ha attirato l’attenzione, e ora si trova al centro di discussioni legate alle sue imprese sportive.

Fatto 31, facciamo 32. Tocca a Jannik Sinner riscrivere non soltanto i record, ma perfino i modi di dire. E poco importa se l’origine della celebre espressione venga fatta risalire a Papa Leone X che, nel 1517, dopo aver nominato trenta cardinali e resosi conto di aver lasciato fuori un prelato di grande stima, decise di aggiungerne un altro pronunciando quel celebre “tanto vale fare trentuno”. Sinner va oltre, arriva a 32 e lo fa al Foro Italico, superando Novak Djokovic in uno di quei primati che sembravano scolpiti nella pietra. Trentadue vittorie consecutive nei Masters 1000: nessuno come lui. L’azzurro batte Andrey Rublev 6-2 6-4 e vola in semifinale, dove già stasera tornerà in campo alle 19 (diretta Sky e TV8). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, parole senza precedenti: "Non pensavo di arrivare a questo livello"

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Il discorso di SINNER durante la premiazione dopo il trionfo a INDIAN WELLS

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