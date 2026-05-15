Jannik Sinner eguaglia il record di Rafael Nadal a Roma | i fan sono senza parole

Da napolipiu.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha raggiunto un risultato rilevante a Roma, eguagliando il record stabilito in passato da Rafael Nadal. La sua prestazione ha suscitato grande sorpresa tra il pubblico presente, che ha assistito a un momento di particolare rilievo nel torneo. La partita si è conclusa con il giocatore italiano che ha ottenuto un risultato che entra nella storia del torneo romano. La notizia viene riportata come un traguardo importante nel percorso sportivo di Sinner.

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"> Jannik Sinner avanza nella storia del tennis. Jannik Sinner continua la sua straordinaria performance all’Open d’Italia, superando Andrey Rublev in un match senza troppe complicazioni e raggiungendo così le semifinali del torneo. Il tennista italiano ha chiuso l’incontro con un punteggio di 6-2, 6-4, dimostrando una forma eccezionale. In questo tentativo di conquistare il suo sesto titolo consecutivo negli ATP Masters 1000, Sinner ha consolidato la sua posizione nella storia del tennis. La sua recente striscia di vittorie, infatti, lo ha visto rompere il record di Novak Djokovic per il numero consecutivo di vittorie nei tornei Masters, portando il suo totale a 32 successi di fila. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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