Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami, completando lo Sunshine Double dopo aver conquistato anche il torneo di Indian Wells. Con questa vittoria, l’azzurro si è affermato come uno dei protagonisti principali del circuito, confermando la sua posizione di rilievo nel tennis mondiale. La doppia affermazione si aggiunge ai risultati già ottenuti in questa stagione.

Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis italiano e mondiale. Con il trionfo al Masters 1000 di Miami, arrivato dopo quello di Indian Wells, l’azzurro completa uno straordinario Sunshine Double, confermandosi dominatore assoluto del circuito. Dopo la finale vinta contro il ceco Jiri Lehecka per 6-4 6-4, ha raccontato emozioni, sensazioni e prospettive future tra l’intervista a Sky Sport e la conferenza stampa. Ai microfoni dell’emittente, il numero due del mondo non ha nascosto la soddisfazione per un’impresa rarissima: “ Questo Sunshine Double significa tantissimo, farlo è difficile. Sono contento adesso di tornare in Europa, mi godo il momento perché dopo Doha ho avuto solo un giorno libero e ho lavorato tanto “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Questo Sunshine Double significa tantissimo. Vinto senza perdere set? Irrilevante”

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