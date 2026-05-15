Nina Gold è stata scelta come nuova direttrice del casting per il prossimo film di 007. Fonti vicine a Deadline hanno confermato che ha firmato un accordo per ricoprire questo ruolo. Si tratta di un passaggio importante nella fase di selezione del protagonista e dei personaggi che accompagneranno l’agente segreto. La decisione di affidarle questo incarico segna una tappa significativa nel processo di produzione del film. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori dettagli sul cast o sulla data di uscita.

La ricerca del nuovo James Bond ha compiuto un passo importante: fonti vicine a Deadline hanno confermato che Nina Gold ha firmato un accordo per diventare la direttrice del casting del prossimo film di 007. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, Gold collaborerà con il regista Denis Villeneuve e i produttori Amy Pascal e David Heyman per trovare l’attore che interpreterà la celebre spia dell’MI6. Scopriamo i dettagli del lavoro in corso e a che punto siamo per la prossima spia del cinema. 007: missione agente segreto. Amazon MGM Studios ha rilasciato giovedì un comunicato sui suoi canali social informando i fan di questo ultimo aggiornamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘James Bond’ ha una nuova casting director. A che punto siamo?

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James Bond’s Next Actor: Amazon’s Casting Is a Big Deal

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