Amazon ha annunciato che il processo di selezione per il nuovo attore di James Bond sta procedendo con attenzione e rispetto. I responsabili dello studio hanno spiegato che il nome del prossimo interprete non è ancora stato reso pubblico, sottolineando la cura dedicata alla scelta. Fino ad ora, non sono stati forniti dettagli sulla timeline o sui criteri di selezione. La decisione finale dovrebbe essere comunicata in futuro.

I responsabili dello studio hanno spiegato perché non è ancora stato svelato il nome del prossimo interprete dell'agente 007. Dopo l'addio di Daniel Craig all'iconico ruolo, i fan di James Bond si stanno chiedendo chi sarà l'erede dell'attore nell'iconica parte. Amazon MGM Studios, durante il CinemaCon, ha ora spiegato perché l'attesa, già lunga, proseguirà ancora e bisognerà attendere per scoprire chi sarò il nuovo agente 007. Chi sarà coinvolto nella prossima storia di Bond Lo studio non ha rivelato dettagli sul prossimo capitolo del franchise, che sarà diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders. I produttori del nuovo film saranno Amy Pascal e David Heyman e, negli ultimi mesi, si sono susseguite .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Bond, Amazon svela: "Il casting si sta svolgendo con cura e profondo rispetto"

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