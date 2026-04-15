Milano a un anno dalla Ztl nel Quadrilatero calo del 30% di presenze nei parcheggi

Da tgcom24.mediaset.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dall'istituzione della Ztl 24 ore nel Quadrilatero della Moda di Milano, l'Associazione autorimesse di Confcommercio Milano segnala una diminuzione del 30% nelle presenze dei parcheggi. La riduzione, secondo l'associazione, ha portato a una perdita significativa di clienti per le attività locali, che utilizzano i parcheggi per evitare il verbale di 85 euro. La situazione viene definita come un’“emorragia di presenze”.

Un'emorragia di presenze: così la definisce Apa, l'Associazione autorimesse di Confcommercio Milano, che a un anno dall'introduzione della Ztl 24 ore su 24 nel Quadrilatero della Moda denuncia un calo di presenze del 30% nei parcheggi, deputati a evitare il verbale di 85 euro a chi vi accede. Parcheggi e negozi mezzi vuoti, eppure questa Ztl del Quadrilatero della Moda era stata pensata per eliminare le auto in divieto di sosta nelle vie dello shopping. È passato un anno e le auto sono ancora in divieto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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