Recentemente, è stata inaugurata una statua dedicata a una figura politica molto discussa. Tra le persone presenti, il musicista Jack White ha espresso commenti critici riguardo all’evento, sottolineando con chiarezza il suo punto di vista. La relazione tra White e questa figura politica non ha mai avuto segni di amicizia o stima reciproca, come si può dedurre dalle sue parole. La presenza della statua e le dichiarazioni del musicista hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Tra Jack White e Donald Trump non nascerà mai un’amicizia, né un rapporto di reciproca stima, ormai lo abbiamo abbondantemente capito. Il rocker statunitense è tornato a parlare di politica, commentando domenica l’inaugurazione di una statua dorata che raffigura il presidente, alta quasi sette metri, avvenuta il 6 maggio presso il campo da golf Trump Doral di Miami, di proprietà dello stesso tycoon. «La parte più frustrante della vita americana moderna è il tentativo di dare un senso a persone a cui non importa nemmeno di non avere alcun senso», ha scritto il cantante, postando un’immagine della scultura, che sembra commemorare i momenti successivi al tentato assassinio di Trump durante un comizio elettorale del 2024 a Butler, in Pennsylvania. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jack White commenta l’inaugurazione di una statua dedicata a Trump (e no, non sono complimenti)

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