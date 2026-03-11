Trump abbraccia Epstein come Jack con Rose nel film ‘Titanic’ Spunta una nuova statua a Washington

Una nuova statua è stata inaugurata a Washington, mentre sui social si moltiplicano le battute e le prese in giro riguardo alla figura di Epstein. Nel frattempo, si attende l’apertura completa delle indagini sugli Epstein File, senza che siano ancora stati fatti ulteriori chiarimenti ufficiali. Le discussioni pubbliche continuano a concentrarsi su questi avvenimenti, senza che siano stati diffusi dettagli approfonditi.

Roma, 11 marzo 2026 - In attesa che si apra del tutto il vaso di pandora degli Epstein File, non mancano le prese in giro, sul web e fuori. L’ultima è una statua di 2,4 metri, che rappresenta ‘stile Titanic’ un Donald Trump, Jack, che abbraccia il Jeffrey Esptein, Rose, in prua alla nave nella famosa scena del film premio Oscar. WASHINGTON, DC - MARCH 10: A "Titanic"-themed satirical statue of U.S. President Donald Trump and late convicted sex offender Jeffrey Epstein is shown on the National Mall on March 10, 2026 in Washington, DC. The statue was placed by anonymous artists who also erected one of Trump and Epstein holding hands titled "Best Friends Forever" back in September. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump abbraccia Epstein come Jack con Rose nel film ‘Titanic’. Spunta una nuova statua a Washington Articoli correlati Leggi anche: Trump ed Epstein come Jack e Rose sul Titanic: la statua-provocazione apparsa vicino al Campidoglio Usa – Video Accadde oggi: 19 dicembre, ‘Titanic’ e il tragico destino di Rose e JackIl 19 dicembre 1997 Leonardo Di Caprio e Kate Winslet mostrarono il loro sfortunato amore durante il tragico viaggio inaugurale del Titanic nelle... Una selezione di notizie su Trump abbraccia Temi più discussi: Epstein, spuntano nuove foto con Andrea; La politica è narrazione; Invoice Clinton rivela che Trump non ha mai detto nulla collegandosi ai crimini di Epstein; Bulwark, Matt Yglesias abbraccia Graham ‘Nazi Tattoo’ Platner. Trump ed Epstein come Jack e Rose sul Titanic: la statua-provocazione apparsa vicino al Campidoglio Usa – VideoDonald Trump che abbraccia Jeffrey Epstein in stile Titanic. È la statua apparsa martedì 10 marzo a Washington Dc, non lontana dal Campidoglio degli Stati Uniti. L’opera, al momento di artisti anonimi ... ilfattoquotidiano.it Trump ed Epstein come nel Titanic: la statua nel cuore di WashingtonMartedì 10 marzo, a Washington DC, una statua raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme al defunto finanziere Jeffrey Epstein è stata collocata nei pressi del Campidoglio degli ... video.corriere.it Martedì 10 marzo sul National Mall, Washington, ha fatto la sua comparsa una nuova statua raffigurante Donald Trump e Jeffrey Epstein. L’installazione, alta quasi 3,6 metri, raffigura il presidente USA che abbraccia il finanziere pedofilo, rievocando la celebre x.com Iran, Trump abbraccia le famiglie dei sei soldati caduti. Teheran: "Non ci arrendiamo" - facebook.com facebook