Trump e l’IA messianica | la dura condanna di Jack White e Pelù

Recentemente sono state diffuse dichiarazioni di figure pubbliche che criticano l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito politico e mediatico. In particolare, due personaggi noti hanno espresso dure condanne nei confronti di chi sfrutta le tecnologie digitali per influenzare l’opinione pubblica, evidenziando i rischi legati alla manipolazione delle immagini e alla diffusione di messaggi con intenti propagandistici. Il dibattito si concentra sulla linea sottile tra fede e manipolazione attraverso strumenti digitali avanzati.

Il dibattito sulla manipolazione dell’immagine digitale e sul confine tra fede e propaganda politica si è riacceso dopo che Jack White ha lanciato una dura critica nei confronti di Trump, in merito a un contenuto generato tramite intelligenza artificiale che ritraeva il leader statunitense come Gesù impegnato a guarire i malati. La polemica, scatenata dalla successiva rimozione dell’immagine da parte del presidente su Truth, ha coinvolto anche Piero Pelù, il quale ha espresso un giudizio severo sull’operato del e dei suoi alleati. La controversia sulle immagini sintetiche e le accuse di inganno. Al centro della disputa si trova un file visivo creato con algoritmi avanzati, inizialmente condiviso da Trump per mostrare una versione quasi messianica di sé stesso, prima di essere rimosso dopo le critiche ricevute.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump e l’IA messianica: la dura condanna di Jack White e Pelù Jack White attacca Trump dopo il post razzista contro gli Obama«Un post del genere farebbe licenziare chiunque, da qualsiasi lavoro, immediatamente… tranne che dalla posizione più importante del mondo». La politica messianica di Donald TrumpTra attacchi al Papa e preghiere nello Studio Ovale, l'inquilino di Pennsylvania Avenue costruisce un'immagine che va oltre la presidenza Ogni volta... Il duetto di Jack Black e Jack White al Saturday Night Live sulle note di "Seven Nation Army". L'articolo di Skatèna QUI https://www.radiocittaperta.it/musica/jack-black-e-jack-white-si-sono-esibiti-assieme-al-saturday-night-live/ #jackblack #jackwhite #thew - facebook.com facebook