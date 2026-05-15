Autore, musicista e performer tra le voci più originali della scena contemporanea italiana: ecco Ivan Talarico. Questa sera alle 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi, Sala Set con lo spettacolo ‘ Vaniloqui ’, che lui stesso firma e interpreta. L’evento, prodotto da CMCNidodiragno, porta sul palco un artista capace di attraversare teatro, musica e parola con uno stile personale e imprevedibile, già premiato al Musicultura 2015 per il miglior testo e ospite del Premio Tenco 2016. ‘Vaniloqui’ è un viaggio irregolare dentro il presente, un flusso di pensieri che rifiuta spiegazioni lineari e preferisce aprire domande. Talarico costruisce uno spettacolo in continuo movimento, fatto di deviazioni improvvise, immagini surreali, ironia e riflessioni che si intrecciano senza cercare rassicurazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ivan Talarico: "Viniloqui" al Politeama

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