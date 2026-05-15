Italmatch Chemicals presenta la nuova corporate identity
Italmatch Chemicals ha annunciato il lancio di una nuova identità aziendale. La società, attiva a livello internazionale nel settore chimico, si occupa di produrre additivi per il trattamento delle acque, lubrificanti, ritardanti di fiamma, oltre a prodotti per il settore energetico, l’elettrificazione e l’oleochimica. La rinnovata immagine aziendale segna un passo importante nel percorso di crescita e sviluppo dell’azienda nel mercato globale. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali aziendali e include dettagli sulla strategia di rebranding.
Nuova corporate identity per Italmatch Chemicals, innovativo gruppo chimico internazionale specializzato nella produzione di additivi per il trattamento delle acque, lubrificanti, ritardanti di fiamma, settore energetico, elettrificazione e oleochimica, con una particolare attenzione alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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