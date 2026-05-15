Italmatch Chemicals presenta la nuova corporate identity

Italmatch Chemicals ha annunciato il lancio di una nuova identità aziendale. La società, attiva a livello internazionale nel settore chimico, si occupa di produrre additivi per il trattamento delle acque, lubrificanti, ritardanti di fiamma, oltre a prodotti per il settore energetico, l’elettrificazione e l’oleochimica. La rinnovata immagine aziendale segna un passo importante nel percorso di crescita e sviluppo dell’azienda nel mercato globale. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali aziendali e include dettagli sulla strategia di rebranding.

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