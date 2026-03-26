Dal collettivo di arte sociale DMAV - Dalla maschera al volto prende vita "Corporate Porn. Fenomenologia dell’oscenità organizzativa e tensioni di resistenza, progetto artistico che attraverso una mostra e una serie di performance, indaga le derive del linguaggio organizzativo contemporaneo e le sue implicazioni sociali, politiche ed emotive tramite linguaggi visivi, performativi e sonori. Corporate Porn è un ciclo di interventi artistici che esplora le forme di oscenità che infestano il linguaggio utilizzato all’interno di aziende, organizzazioni e comunità inserite nelle logiche del capitalismo avanzato. Attraverso un approccio... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - DMAV presenta "Corporate Porn. Fenomenologia dell’oscenità organizzativa e tensioni di resistenza", la mostra a Torino

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