Vicini alle persone e alla comunità Volksbank presenta il nuovo video corporate

Volksbank ha diffuso un nuovo video corporate che mette in evidenza il suo ruolo come istituto finanziario vicino alle persone e alla comunità in cui opera. Il video mostra immagini e messaggi che riflettono l’impegno dell’ente nel sostenere i clienti e le attività locali. La presentazione si concentra sui valori e la presenza quotidiana all’interno del territorio, senza approfondimenti su dettagli specifici.

Il nuovo video corporate racconta l’identità di Volksbank come istituto vicino alle persone e alla comunità in cui opera. Il filmato è stato ideato dai team communicationmarketing, digital marketing e sponsoring & visual merchandising. Il voice-over, in italiano e tedesco, rappresenta l’anima.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Ecco il nuovo ambulatorio: "Vicini alla comunità"Un nuovo ambulatorio di medicina generale nell’ex scuola di Macerone in via Cesenatico per la comunità locale. Leggi anche: Notai Piacenza, Bianco nuovo presidente: «Vicini alle persone nei momenti più importanti della loro vita» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Welfare, firmato accordo fra Regione e Fondazione Ravasi Garzanti; Salute e arte nel cuore di Milano: apre il nuovo centro Humanitas in Vetra. Iscriviti e partecipa all’inaugurazione; Alimentari De Marchi al traguardo dei 50 anni: Vicini alle persone; Napoli, al Plebiscito la Polizia festeggia i suoi 174 anni: Noi vicini alle persone. Napoli, al Plebiscito la Polizia festeggia i suoi 174 anni: «Noi vicini alle persone»Si è scelta la più bella cornice della città, piazza del Plebiscito, per festeggiare i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. «Abbiamo voluto ... ilmattino.it La Consulta volontariato ha accolto nuovi iscritti «Più vicini alle persone»L'attività 2025 della Consulta Associazioni di Volontariato (Cav) di Tortona è stata riepilogata durante l’ultimo incontro. «Impostando l'annata abbiamo scelto con convinzione di investire sulla ... laprovinciapavese.gelocal.it Nelle città si vive vicini, ma raramente insieme. Porte chiuse, vite parallele, nomi che spesso non si conoscono nemmeno. Eppure basta un imprevisto - piccolo, silenzioso - per incrinare quella distanza e trasformarla in qualcosa di diverso. È quello che è succ - facebook.com facebook Moretto: “Il Milan non è tra i club più vicini a Valdepenas, ecco perché” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com