Durante un’immersione subacquea all’atollo di Vaavu, nelle Maldive, cinque cittadini italiani hanno perso la vita. Le autorità locali hanno confermato il decesso di queste persone, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. Le squadre di soccorso sono intervenute sul posto, ma non è stato possibile salvare le vittime. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente e raccogliere eventuali testimonianze dei presenti.

A seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Lo rende noto la Farnesina, secondo cui i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la Sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare. Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un’indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione

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Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli»

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