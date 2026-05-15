Italiani morti alle Maldive | Monica Montefalcone parlava così di cambiamenti climatici ed effetti sui mari

Durante un’immersione subacquea nelle Maldive, sono deceduti cinque italiani, tra cui la ricercatrice universitaria genovese Monica Montefalcone. La donna era nota per i suoi studi sui cambiamenti climatici e sugli effetti sui mari. La sua scomparsa si inserisce in un episodio che ha attirato l’attenzione sull’attività subacquea e sulle possibili criticità legate alle immersioni in quelle acque. Le cause della tragedia sono al momento al vaglio delle autorità competenti.

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