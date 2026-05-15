Italiani morti alle Maldive | Monica Montefalcone parlava così di cambiamenti climatici ed effetti sui mari

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’immersione subacquea nelle Maldive, sono deceduti cinque italiani, tra cui la ricercatrice universitaria genovese Monica Montefalcone. La donna era nota per i suoi studi sui cambiamenti climatici e sugli effetti sui mari. La sua scomparsa si inserisce in un episodio che ha attirato l’attenzione sull’attività subacquea e sulle possibili criticità legate alle immersioni in quelle acque. Le cause della tragedia sono al momento al vaglio delle autorità competenti.

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Home > Esteri > Anche la ricercatrice universitaria genovese, Monica Montefalcone, tra i cinque italiani morti durante un’immersione subacquea nelle acque delle Maldive. I cinque hanno perso la vita visitando grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, nel sud dell’arcipelago, a circa 50–60 metri di profondità. La donna era presidente del Comitato Benthos della SIBM e in un video del 2022 parlava così dei cambiamenti climatici e delle conseguenze sugli ecosistemi marini. C.sinistra, Schlein: “Legge omofobia, matrimoni egualitari e riconoscimento figli in programma” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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