Italiani morti alle Maldive | Monica Montefalcone parlava così di cambiamenti climatici ed effetti sui mari
Durante un’immersione subacquea nelle Maldive, sono deceduti cinque italiani, tra cui la ricercatrice universitaria genovese Monica Montefalcone. La donna era nota per i suoi studi sui cambiamenti climatici e sugli effetti sui mari. La sua scomparsa si inserisce in un episodio che ha attirato l’attenzione sull’attività subacquea e sulle possibili criticità legate alle immersioni in quelle acque. Le cause della tragedia sono al momento al vaglio delle autorità competenti.
Home > Esteri > Anche la ricercatrice universitaria genovese, Monica Montefalcone, tra i cinque italiani morti durante un’immersione subacquea nelle acque delle Maldive. I cinque hanno perso la vita visitando grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, nel sud dell’arcipelago, a circa 50–60 metri di profondità. La donna era presidente del Comitato Benthos della SIBM e in un video del 2022 parlava così dei cambiamenti climatici e delle conseguenze sugli ecosistemi marini. C.sinistra, Schlein: “Legge omofobia, matrimoni egualitari e riconoscimento figli in programma” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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