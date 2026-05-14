Cinque turisti italiani sono morti in una grotta durante un'escursione subacquea alle Maldive

Cinque turisti italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, nell’atollo di Vaavu. I subacquei erano a bordo dell’imbarcazione chiamata 'Duke of York' e sono scomparsi dopo aver esplorato una grotta a circa 50 metri di profondità. Le ricerche sono state avviate immediatamente, ma nonostante gli interventi, non è stato possibile ritrovarli in vita. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali che stanno indagando sull’accaduto.

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Cinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Erano a bordo dell'imbarcazione 'Duke of York' e risultavano scomparsi dopo un’esplorazione a 50 metri di profondità in una grotta. La conferma della Farnesina. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cinque italiani morti alle Maldive, risultavano dispersi nel corso di una immersione subacqueaTragedia alle Maldice dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Cinque italiani sono morti alle Maldive durante un'immersioneCinque turisti italiani sono morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nei pressi di Alimathà nell'atollo di Vaavu. Temi più discussi: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione; Perù, turismo sostenibile tra Amazzonia e Ande; Turismo e overtourism. Il neo ministro è in difficoltà; I tramonti più belli d’Italia sono in Liguria, tra Portofino e Cinque Terre. Lo dice una ricerca Tiktok. ? Tragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vaavu ei corpi sarebbero già stati ritr x.com Cinque turisti italiani sono morti in una grotta durante un’escursione subacquea alle MaldiveCinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Erano a bordo dell’imbarcazione ‘Duke of York’ e risultavano scomparsi dopo un’esplorazione a 50 metri di ... fanpage.it Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli»Cinque italiani morti durante un'escursione subacque alle Maldive. Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono ... ilgazzettino.it