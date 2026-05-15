Le autorità stanno indagando su una tragedia avvenuta alle Maldive che ha coinvolto due italiani, Monica e Muriel, e ha causato la morte di cinque persone durante una spedizione scientifica. Un dettaglio tecnico, apparentemente marginale, sta indirizzando le verifiche e potrebbe influenzare l’andamento delle indagini. La missione era stata organizzata dall’Università di Genova, e finora non sono state rese note le cause precise dell’incidente. Le autorità continuano a raccogliere informazioni per chiarire quanto accaduto.

C’è un dettaglio che, più degli altri, sta orientando le verifiche sulla tragedia delle Maldive. Un particolare tecnico, apparentemente secondario, ma che cambia il quadro della spedizione scientifica partita dall’ Università di Genova e conclusasi con cinque vittime. Mentre il dolore attraversa il mondo accademico italiano, emergono infatti nuovi elementi sull’immersione costata la vita alla professoressa Monica Montefalcone, alla ricercatrice Muriel Oddenino e ad altri tre italiani presenti nell’arcipelago. La tragedia alle Maldive e la posizione dell’Università di Genova. L’ Università di Genova ha chiarito, attraverso una nota ufficiale, che l’immersione subacquea durante la quale sono morti gli italiani alle Maldive “non rientrava nel programma scientifico” autorizzato dall’ateneo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italiani morti alle Maldive, la triste scoperta su Monica e Muriel: “Non dovevano…”

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