Cinque turisti italiani sono deceduti durante un'immersione alle Maldive, nell'atollo di Vaavu. I partecipanti, a bordo di una barca da crociera subacquea, sono stati trovati senza vita dopo un'operazione di ricerca. Secondo le ipotesi investigative, la causa potrebbe essere legata a una tossicità da ossigeno. Le autorità locali stanno conducendo ulteriori verifiche per chiarire le cause della tragedia e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel paese di provenienza delle vittime.

Roma, 14 maggio 2026 – È finita in tragedia la vacanza alle Maldive per 5 italiani. I turisti, scomparsi durante un'immersione da una barca da crociera subacquea nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti in seguito a un'operazione di ricerca. La polizia ha confermato che tutte e cinque le vittime erano turisti italiani. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto la segnalazione della scomparsa dei turisti intorno alle 13,45 di oggi. Sono state immediatamente avviate le ricerche, durante le quali le autorità li hanno ritrovati senza vita. Secondo le prime informazioni, i cinque turisti, ospiti della Duke of York, una barca da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morti 5 turisti italiani alle Maldive: stavano facendo immersione. L’ipotesi: “Tossicità da ossigeno”

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