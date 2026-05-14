Tragedia alle Maldive | 5 italiani morti in grotta subacquea

Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione in una grotta subacquea a circa 50 metri di profondità. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto per recuperare i corpi. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle vittime o sulle circostanze precise dell’incidente. La zona interessata è stata temporaneamente chiusa per consentire le indagini e le operazioni di recupero.

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Vuoi ricevere subito i nostri ultimi aggiornamenti? Seguici su Google! Cinque italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione in grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime, Monica Montefalcone, stimata biologa marina dell’Università di Genova, e sua figlia ventenne. La tragedia è avvenuta il 14 maggio 2026 nell’atollo di Vaavu durante un’escursione da una safari boat. I dettagli della tragedia subacquea alle Maldive. I cinque subacquei italiani sono deceduti durante l’esplorazione di grotte sommerse a 50 metri di profondità, partendo dalla safari boat “Duke of York” nei pressi di Alimathà. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13:45 ora locale. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Tragedia alle Maldive: 5 italiani morti in grotta subacquea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cinque turisti italiani sono morti in una grotta durante un’escursione subacquea alle MaldiveCinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Cinque italiani morti alle Maldive, risultavano dispersi nel corso di una immersione subacqueaTragedia alle Maldice dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Si parla di: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Tragedia alle Maldive, morti 5 turisti italiani durante un’immersione subacqueaCinque turisti italiani hanno perso la vita alle Maldive durante un’escursione subacquea nell’atollo di Vaavu. La tragedia si è consumata nelle acque ... castellinotizie.it Maldive, i 5 italiani morti in mare. «Cercavano di esplorare grotte a 50 metri di profondità»: la ricostruzione e l'indagineLa tragedia dei 5 italiani morti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive: il terribile incidente è occorso durante un'immersione subacquea. Lo ha riferito la Farnesina, ... ilgazzettino.it