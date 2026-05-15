Italiani morti alle Maldive cosa è successo davvero? Il sospetto di un difetto delle bombole e il caso tossicità dell' ossigeno
Un incidente alle Maldive ha causato la morte di alcuni italiani, sollevando numerosi interrogativi sulle cause. Le prime ipotesi indicano un possibile difetto nelle bombole di ossigeno utilizzate durante le immersioni, mentre si sta valutando anche la presenza di tossicità nell’ossigeno impiegato. Le immagini condivise sui social mostrano frequentemente il mare sullo sfondo, testimonianza della passione per il mondo sottomarino. La vicenda ha attirato l’attenzione di autorità e esperti, che stanno conducendo le verifiche del caso.
Nelle loro foto sparse in rete molto spesso si vede sullo sfondo il mare, segnale del loro amore per i fondali, la natura, per la ricerca, per gli abissi. Sono morti mentre facevano ciò che amavano di più, durante un’immersione a cinquanta metri di profondità vicino all’Atollo di Vaavu, alle Maldive, l’arcipelago visitato ogni anno da migliaia di italiani, da sempre classica destinazione per una vacanza da sogno. Nell’Oceano Indiano sono morte Monica Montefalcone, 51 anni, docente di Ecologia Marina dell’Università di Genova, e la figlia ventenne Giorgia Sommacal; la biologa ed ecologa marina, anche lei dell’ateneo ligure, Muriel Oddenino, 31 anni, originaria di Poirino, in provincia di Torino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Italiani morti alle Maldive, chi erano: tra loro la prof Monica Montefalcone
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Recuperato un corpo, al momento, dei cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione, in circostanze ancora da chiarire. Nel video del 2023 Monica Montefalcone, 51 anni, docente all'Università di Genova. Ha perso la vita insieme alla figlia Giorgia x.com
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