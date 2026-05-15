Italiani morti alle Maldive cosa è successo davvero? Il sospetto di un difetto delle bombole e il caso tossicità dell' ossigeno

Un incidente alle Maldive ha causato la morte di alcuni italiani, sollevando numerosi interrogativi sulle cause. Le prime ipotesi indicano un possibile difetto nelle bombole di ossigeno utilizzate durante le immersioni, mentre si sta valutando anche la presenza di tossicità nell’ossigeno impiegato. Le immagini condivise sui social mostrano frequentemente il mare sullo sfondo, testimonianza della passione per il mondo sottomarino. La vicenda ha attirato l’attenzione di autorità e esperti, che stanno conducendo le verifiche del caso.

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