Italiani morti alle Maldive cosa è successo? Avvelenati disorientati o incastrati nella roccia | le tre ipotesi

Due italiani sono morti nelle Maldive e le autorità locali stanno indagando sulle cause. Le ipotesi considerate includono un avvelenamento, uno scompenso fisico o un incidente nelle grotte dell'atollo di Vaavu. L'ambasciata italiana ha inviato un rappresentante a Malè, mentre i sommozzatori si preparano a esplorare le grotte. La polizia maldiviana sta lavorando per chiarire i dettagli e raccogliere elementi utili alle indagini.

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Mentre l'ambasciatore italiano arriva a Malè e i sommozzatori si preparano a scendere nelle grotte dell'atollo di Vaavu, la polizia maldiviana lavora su tre scenari per ricostruire la morte di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri: un'intossicazione da ossigeno, la perdita di orientamento nel tunnel di coralli, o uno dei cinque rimasto intrappolato trascinando gli altri in una corsa contro il tempo finita male. Perché erano lì, la grotta a 50 metri, le correnti e il giallo della miscela Le operazioni di recupero Sul luogo della tragedia sono arrivate le imbarcazioni della Guardia costiera maldiviana con a bordo sommozzatori della Guardia costiera, della polizia e un esperto italiano che ha già collaborato con le autorità locali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Italiani morti alle Maldive, cosa è successo? Avvelenati, disorientati o incastrati nella roccia: le tre ipotesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italiani morti alle Maldive, chi erano: tra loro la prof Monica Montefalcone Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive, cosa è successo? Avvelenati, smarriti o incastrati nella roccia: le tre ipotesiMentre l'ambasciatore italiano arriva a Malè e i sommozzatori si preparano a scendere nelle grotte dell'atollo di Vaavu, la polizia maldiviana lavora... Maldive, il mistero dei cinque sub: incastrati, disorientati o avvelenati dall’ossigenoIl mare agitato, la grotta a cinquanta metri di profondità, la sabbia sollevata dalle correnti e poi il silenzio. Recuperato un corpo, al momento, dei cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione, in circostanze ancora da chiarire. Nel video del 2023 Monica Montefalcone, 51 anni, docente all'Università di Genova. Ha perso la vita insieme alla figlia Giorgia x.com Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grottaIniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. L'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora ... adnkronos.com Immersione killer alle Maldive, morti cinque italiani reddit Immersione killer alle Maldive, morti 5 italiani: ricercatrice Monica Montefalcone e la figlia tra le vittimeLa conferma della Farnesina, i connazionali sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità ... adnkronos.com