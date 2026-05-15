Italiani morti alle Maldive cosa è successo? Avvelenati smarriti o incastrati nella roccia | le tre ipotesi

Tre ipotesi principali vengono prese in considerazione dalla polizia maldiviana per spiegare la morte di alcuni cittadini italiani nelle Maldive. Le possibilità sono che siano stati avvelenati, si siano smarriti o siano rimasti incastrati nella roccia delle grotte dell’atollo di Vaavu. Nel frattempo, l’ambasciatore italiano è arrivato a Malè e i sommozzatori si preparano a immergersi nelle grotte, mentre le autorità locali conducono le indagini.

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