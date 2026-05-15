Italiani morti alle Maldive cosa è successo? Avvelenati smarriti o incastrati nella roccia | le tre ipotesi
Tre ipotesi principali vengono prese in considerazione dalla polizia maldiviana per spiegare la morte di alcuni cittadini italiani nelle Maldive. Le possibilità sono che siano stati avvelenati, si siano smarriti o siano rimasti incastrati nella roccia delle grotte dell’atollo di Vaavu. Nel frattempo, l’ambasciatore italiano è arrivato a Malè e i sommozzatori si preparano a immergersi nelle grotte, mentre le autorità locali conducono le indagini.
Mentre l'ambasciatore italiano arriva a Malè e i sommozzatori si preparano a scendere nelle grotte dell'atollo di Vaavu, la polizia maldiviana lavora su tre scenari per ricostruire la morte di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri: un'intossicazione da ossigeno, la perdita di orientamento nel tunnel di coralli, o uno dei cinque rimasto intrappolato trascinando gli altri in una corsa contro il tempo finita male. Perché erano lì, la grotta a 50 metri, le correnti e il giallo della miscela Le operazioni di recupero Sul luogo della tragedia sono arrivate le imbarcazioni della Guardia costiera maldiviana con a bordo sommozzatori della Guardia costiera, della polizia e un esperto italiano che ha già collaborato con le autorità locali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Italiani morti alle Maldive, chi erano: tra loro la prof Monica Montefalcone
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