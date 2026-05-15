Italia-Francia oggi in tv amichevole volley femminile | orario venerdì 15 maggio programma streaming

Oggi in televisione si può seguire la partita tra Italia e Francia di volley femminile, un’amichevole che si gioca al PalaIgor di Novara. Questa sfida segue il primo incontro disputato a Biella e rappresenta l’ultimo impegno della prima settimana di allenamenti della Nazionale, che ha conquistato medaglie olimpiche e mondiali. L’incontro si svolgerà venerdì 15 maggio e sarà trasmesso in diretta, offrendo agli appassionati un’occasione per vedere le atlete italiane in azione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo il primo confronto di Biella, l’Italia torna in campo al PalaIgor di Novara per la seconda amichevole consecutiva contro la Francia, appuntamento che chiude la prima settimana di lavoro della Nazionale femminile campione olimpica e mondiale. La sfida del 15 maggio rappresenta un altro passaggio importante nel percorso di avvicinamento alla lunga estate azzurra, che porterà le ragazze di Julio Velasco verso la Volleyball Nations League e soprattutto verso l’ Europeo di agosto, competizione che l’Italia ospiterà con grandi ambizioni. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 21.00 Quella che si vedrà a Novara sarà ancora una Nazionale sperimentale, costruita attorno a un gruppo profondamente rinnovato rispetto alla squadra che negli ultimi anni ha dominato il panorama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Francia oggi in tv, amichevole volley femminile: orario venerdì 15 maggio, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italy vs France Epic Volleyball Battle Highlights Sullo stesso argomento Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario 15 maggio, tv, programma, streamingDopo il primo confronto di Biella, l’Italia torna in campo al PalaIgor di Novara per la seconda amichevole consecutiva contro la Francia,... Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario, tv, programma, streamingL’Italia ricomincia il proprio cammino internazionale con il peso e il prestigio di chi negli ultimi due anni ha conquistato tutto. Parte bene l' #Italia di #Velasco: superata la Francia in tre set x.com Italia / Francia con ragazze di 9 anni reddit Italia-Francia, il test match del volley femminile: orario, quando si gioca e dove vederlo in tvL’Italia femminile di volley, campionessa olimpica e mondiale in carica, inizia la stagione con due amichevoli contro la Francia oggi a Biella e domani a Novara. Si tratta dei primi test per la nuova ... corrieredellosport.it LIVE Italia-Francia 3-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le giovani azzurre vincono e convincono contro le transalpineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Italia ... oasport.it