Italia-Francia oggi amichevole volley femminile | orario 15 maggio tv programma streaming

Oggi si svolge un’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Francia, che si giocherà al PalaIgor di Novara. L’incontro rappresenta la seconda partita tra le due nazionali dopo quella di Biella e conclude la prima settimana di allenamenti della squadra italiana, che ha conquistato titoli olimpici e mondiali. L’appuntamento è previsto alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta, con possibilità di seguire anche in streaming.

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Dopo il primo confronto di Biella, l’Italia torna in campo al PalaIgor di Novara per la seconda amichevole consecutiva contro la Francia, appuntamento che chiude la prima settimana di lavoro della Nazionale femminile campione olimpica e mondiale. La sfida del 15 maggio rappresenta un altro passaggio importante nel percorso di avvicinamento alla lunga estate azzurra, che porterà le ragazze di Julio Velasco verso la Volleyball Nations League e soprattutto verso l’ Europeo di agosto, competizione che l’Italia ospiterà con grandi ambizioni. Quella che si vedrà a Novara sarà ancora una Nazionale sperimentale, costruita attorno a un gruppo profondamente rinnovato rispetto alla squadra che negli ultimi anni ha dominato il panorama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario 15 maggio, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italy vs France Epic Volleyball Battle Highlights Sullo stesso argomento Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario, tv, programma, streamingL’Italia ricomincia il proprio cammino internazionale con il peso e il prestigio di chi negli ultimi due anni ha conquistato tutto. Leggi anche: Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streaming Altri sport in TV oggi 14 maggio 2026 13:00 Tennis, ATP 1000 Roma Sky Sport e TV8 13:45 Ciclismo, Giro d’Italia Eurosport e RAI 2 15:00 Tennis, WTA 1000 Roma Sky Sport 21:00 Pallavolo femminile, Amichevole: Italia-Francia Sky Sport La lista su storiainte x.com Quale preferisci tra Italia, Francia e Spagna e perché? reddit LIVE Italia-Francia 3-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le giovani azzurre vincono e convincono contro le transalpineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Italia ... oasport.it Italia-Francia stasera in tv, amichevole volley femminile: orario, canale, streamingL’Italia ricomincia il proprio cammino internazionale con il peso e il prestigio di chi negli ultimi due anni ha conquistato tutto. Le azzurre campionesse ... oasport.it