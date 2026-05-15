Italia-Emirati Urso | In 2025 nostro export in Eau +27% obiettivo 40 mld investimenti emiratini in Italia

Durante un vertice internazionale, un rappresentante italiano ha espresso gratitudine per la partecipazione del governo emiratino, sottolineando la presenza significativa di questi investitori. Ha annunciato che entro il 2025 le esportazioni italiane verso gli Emirati Arabi Uniti aumenteranno del 27%, con un obiettivo di raggiungere 40 miliardi di euro di investimenti emiratini nel territorio italiano. La discussione si inserisce in un quadro di crescita nelle relazioni commerciali tra i due paesi, in un momento di attenzione internazionale verso la regione.

(Adnkronos) – "Voglio ringraziare il governo emiratino di essere in maniera così significativa presente a a questo vertice, che assume una rilevanza ancora più evidente alla luce di quello che è accaduto e sta accadendo in quella regione. E per dare il primo segnale, io credo che la Commissione europea dovrebbe sottoscrivere al più presto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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