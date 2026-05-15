Il rapporto tra Italia ed Emirati Arabi Uniti si è consolidato attraverso una collaborazione che il rappresentante italiano ha definito come strategica. La discussione si è concentrata su vari aspetti di questa relazione, evidenziando le aree di interesse comune e le iniziative in corso. Durante un evento a Milano, sono stati illustrati i progetti attivi e le prospettive future, senza entrare nel dettaglio di accordi specifici o nomi di soggetti coinvolti. La conversazione si è focalizzata sui principi di questa collaborazione tra i due paesi.

Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - Quella tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, è una "partnership che consideriamo strategica, come è giusto che sia tra un Paese come il nostro, che ha un'importanza mondiale dal punto di vista della cultura, della ricchezza, della tradizione e della storia millenaria, e un Paese come gli Emirati, che hanno il desiderio di investire nel mondo e in quelle nazioni che danno a loro più possibilità di trarre vantaggi, sia in termini culturali che in termini economici". Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine di Investopia, in corso a Milano. "L'Italia -agginge Mazzi- è la più grande potenza culturale al mondo perché, come tutti sanno, abbiamo il numero più alto di siti patrimonio dell'Unesco, ne abbiamo 61, uno in più della Cina che è 30 volte più grande. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia-Emirati, Mazzi: "Consideriamo questa partnership strategica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Energia: Green-Entesy, partnership strategica gestione integrata e sostenibile

Daikin e Federalberghi: partnership strategica e main sponsorship per innovare l’hotellerie italianaLa collaborazione tra Daikin e Federalberghi compie oltre sette anni e continua a confermarsi come una delle partnership più solide e significative...

Investopia, Bozzetti (Ffm): Italia ed Emirati possono costruire futuro insieme su amicizia e fiducia reciprocaAprendo i lavori dell'evento nato negli Emirati Arabi Uniti con l’obiettivo di connettere la comunità globale degli investitori alle nuove opportunità di crescita ... adnkronos.com

Turismo, Mazzi Con gli Emirati Arabi partnership strategicaMILANO (ITALPRESS) - Noi consideriamo la partnership con gli Emirati Arabi strategica, come è giusto che sia tra un paese come il nostro, che ... stream24.ilsole24ore.com