Energia | Green-Entesy partnership strategica gestione integrata e sostenibile
Green-Entesy, azienda italiana specializzata in soluzioni energetiche pulite, ha annunciato una partnership strategica con un ente di gestione integrata e sostenibile. L’accordo riguarda la collaborazione tra le due parti per sviluppare progetti nel settore dell’energia green. La notizia viene comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui progetti specifici.
Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Green, clean-tech italiana attiva nelle soluzioni energetiche innovative, ed Entesy, realtà nella consulenza energetica, annunciano l'avvio di una collaborazione strategica volta ad offrire alle imprese un pacchetto completo che integra il mondo dell'efficientamento e della fornitura energetica. L'accordo si integra nell'ecosistema di SeLea che accompagna le imprese in ogni fase della transizione energetica. Grazie alla sinergia tra le competenze di Entesy e le soluzioni di Green, le aziende possono ora accedere a un modello di gestione totale che armonizza l'efficientamento energetico con l'approvvigionamento 100% rinnovabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
