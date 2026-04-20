Daikin e Federalberghi | partnership strategica e main sponsorship per innovare l’hotellerie italiana

Da oltre sette anni, la collaborazione tra Daikin e Federalberghi rappresenta una delle partnership più durature nel settore dell'hotellerie italiana. La collaborazione prevede una partnership strategica e la presenza come main sponsor, con l’obiettivo di promuovere innovazioni nel settore alberghiero nazionale. Entrambe le parti mantengono un impegno costante nel rafforzare questa collaborazione, che coinvolge iniziative e progetti condivisi nel campo dell’accoglienza e delle strutture ricettive.

La collaborazione tra Daikin e Federalberghi compie oltre sette anni e continua a confermarsi come una delle partnership più solide e significative nel panorama dell’ hotellerie italiana. Ciò che era iniziato come un accordo commerciale si è infatti trasformato nel tempo in un rapporto fondato su fiducia reciproca, obiettivi condivisi e un dialogo costante orientato a sostenere la crescita e la modernizzazione del settore alberghiero. La collaborazione ha da sempre avuto lo scopo di mettere a disposizione degli associati Federalberghi soluzioni avanzate e condizioni vantaggiose, ma negli anni si è evoluta ben oltre la dimensione della semplice fornitura di prodotti.🔗 Leggi su Newsagent.it

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