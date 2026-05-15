Italia 1 miliardo per la fibra | FiberCop punta ai 10 Gigabit

Il governo italiano ha stanziato un miliardo di euro per lo sviluppo della fibra ottica, con un'attenzione particolare alle aree meno connesse del Mezzogiorno. Di questi fondi, 500 milioni sono destinati a FiberCop, la società coinvolta nel progetto. L’obiettivo è migliorare la velocità di connessione, puntando a raggiungere i 10 Gigabit nelle zone più svantaggiate. Le aree che riceveranno la quota maggiore di finanziamenti sono quelle con infrastrutture meno sviluppate e con connettività più lenta.

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? Punti chiave Come cambierà la velocità internet nelle zone meno connesse del Mezzogiorno?. Quali aree riceveranno la quota maggiore di questi 500 milioni?. Come influirà la fibra a 10 Gigabit sulle imprese locali?. Quando raggiungeranno il traguardo dei 20 milioni di unità immobiliali?.? In Breve Gelsomina Vigliotti e Massimo Sarmi firmano l'accordo a Bruxelles tramite programma InvestEU.. Il 40 per cento dei fondi coprirà le aree della ZES per il Mezzogiorno.. Obiettivo 20,3 milioni di unità immobiliere connesse entro la fine del 2027.. Nuova copertura per 5,8 milioni di utenze con velocità fino a 10 Gigabit..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia, 1 miliardo per la fibra: FiberCop punta ai 10 Gigabit ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bei-FiberCop, 1 miliardo per la fibra: il 40% degli investimenti al MezzogiornoLa Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino a 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l’azienda che... Fibra ottica: 250 nuovi tecnici, FiberCop assume in tutta ItaliaFiberCop avvia l’assunzione di 250 tecnici on field su tutto il territorio nazionale per potenziare la gestione della rete FTTH. FiberCop, finanziamento BEI da 1 miliardo per accelerare sulla banda ultra larga in Italia x.com Dalla Bei 1 miliardo a FiberCop per accelerare sviluppo banda ultra-larga in Italia(ANSA) - ROMA, 14 MAG - La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino a 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura ... corrieredellosport.it L’Europa investe sulla rete italiana: 1 miliardo dalla Bei a FiberCop per la banda ultra-largaL’accordo sostiene l’obiettivo di portare la fibra ottica in oltre 20 milioni di abitazioni entro il 2027. Firmata a Roma la prima tranche da 500 milioni di euro. L’ad Sarni: Confermata la credibilit ... milanofinanza.it 30.000€ per vivere al mare: la regione italiana che ti paga per trasferirti reddit