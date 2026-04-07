FiberCop ha annunciato l’assunzione di 250 tecnici specializzati per tutto il territorio italiano. La società mira a rafforzare la gestione della rete in fibra ottica, in particolare nel segmento FTTH. Le nuove assunzioni riguardano tecnici che operano sul campo e si inseriscono nel piano di ampliamento delle risorse umane della compagnia. La selezione riguarda figure professionali pronte a intervenire direttamente nelle attività di installazione e manutenzione della rete.

FiberCop avvia l’assunzione di 250 tecnici on field su tutto il territorio nazionale per potenziare la gestione della rete FTTH. Le selezioni sono aperte per contratti a tempo indeterminato, rivolti a profili sia junior che senior. L’operazione mira a rafforzare le squadre operative incaricate dello sviluppo e della manutenzione dell’infrastruttura in fibra ottica. I nuovi inserimenti avverranno all’interno dell’area Chief Technology & Operations Officer. Le mansioni prevedono l’assistenza tecnica e l’installazione presso gli impianti di rete e i clienti finali. I tecnici gestiranno inoltre i guasti per assicurare la stabilità del servizio, utilizzando i sistemi WFM per l’organizzazione del lavoro e monitorando i parametri di sicurezza e qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fibra ottica: 250 nuovi tecnici, FiberCop assume in tutta Italia

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