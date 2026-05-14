La Procura generale di Milano ha confermato, almeno per ora, la concessione della grazia a Nicole Minetti, senza apportare modifiche alla decisione precedente. Gli approfondimenti sul caso continuano, ma la misura rimane in vigore. La questura ha riferito che le verifiche sono in corso, senza ulteriori sviluppi fino a questo momento. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità competenti proseguono le indagini.

La grazia a Nicole Minetti, almeno per ora, rimane confermata: la Procura generale di Milano ha reso noto che non esistono motivi “per cambiare il parere”. Le verifiche del caso, comunque, vanno avanti. I magistrati, in particolare, potrebbero cercare testimoni in grado di offrire un quadro diverso rispetto allo stile di vita ritenuto idoneo per l’atto di clemenza. Perché Nicole Minetti è stata condannata Minetti, istruttoria chiusa a giugno Caso Minetti, cosa dice la presunta testimone Perché Nicole Minetti è stata condannata Nicole Minetti, lo ricordiamo, era stata condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. L’ammontare complessivo della pena, tuttavia, pari a poco meno di 4 anni, non era tale da costarle il carcere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia a Nicole Minetti confermata "per ora" dalla Procura generale di Milano, perché non cambia il parere

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