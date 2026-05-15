A Washington si svolge il terzo incontro tra rappresentanti libanesi e israeliani, con negoziati diretti che riprendono dopo un periodo di stallo. Nel frattempo, il Libano rimane coinvolto in scontri e tensioni sul proprio territorio, senza che si registrino pause nelle operazioni militari. La presenza di forze armate e la continuazione delle ostilità segnano un quadro di instabilità nella regione, mentre i colloqui cercano di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in corso.

Il tavolo Ieri primo e infruttuoso giorno di negoziato. Beirut insiste sul ritiro delle truppe israeliane e un cessate il fuoco permanente. Tel Aviv bombarda e Hezbollah risponde con i droni Il tavolo Ieri primo e infruttuoso giorno di negoziato. Beirut insiste sul ritiro delle truppe israeliane e un cessate il fuoco permanente. Tel Aviv bombarda e Hezbollah risponde con i droni Mentre a Washington si tiene il terzo giro di negoziazioni dirette tra la delegazione libanese e quella israeliana, il Libano continua ad essere campo di battaglia. Qui, come a Gaza, operatori sanitari, giornalisti, volontari sono bersaglio diretto dell’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele e Libano tornano a Washington, riparte il dialogo tra sordi

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