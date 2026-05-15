Israele e Libano tornano a Washington riparte il dialogo tra sordi

Da cms.ilmanifesto.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Washington si svolge il terzo incontro tra rappresentanti libanesi e israeliani, con negoziati diretti che riprendono dopo un periodo di stallo. Nel frattempo, il Libano rimane coinvolto in scontri e tensioni sul proprio territorio, senza che si registrino pause nelle operazioni militari. La presenza di forze armate e la continuazione delle ostilità segnano un quadro di instabilità nella regione, mentre i colloqui cercano di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in corso.

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