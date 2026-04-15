Israele e Libano hanno ripreso i contatti ufficiali durante un incontro a Washington. Si tratta del primo confronto tra i rappresentanti dei due paesi dopo un periodo di assenza di dialogo. L'incontro si è svolto in un ambiente formale, con l'obiettivo di avviare future trattative e trovare possibili soluzioni alle questioni aperte tra le due nazioni. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata al momento.

Israele e Libano tornano a parlarsi. A Washington, primo incontro con la promessa di nuove trattative. In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Israele e Libano tornano a parlarsi. A Washington colloqui costruttivi

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