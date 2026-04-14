' Colloqui tra Israele-Libano a Washington costruttivi'

A Washington, i rappresentanti di Israele e Libano hanno avuto incontri che si sono conclusi con discussioni considerate costruttive, focalizzate sulle misure per avviare negoziati diretti tra i due Paesi. Le conversazioni sono durate alcune ore e hanno riguardato argomenti di interesse comune, con l’obiettivo di trovare un primo passo verso un dialogo ufficiale. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali accordi o prossimi incontri.

I rappresentanti di Israele e Libano "hanno avuto discussioni costruttive sulle misure necessarie per avviare negoziati diretti tra i due Paesi". Lo si legge in una nota congiunta pubblicata dopo gli incontri a Washington. "Le parti hanno concordato di avviare negoziati diretti in una data e in un luogo da stabilirsi successivamente", si sottolinea. L'incontro, si legge ancora nella nota "ha segnato il primo contatto di alto livello tra i governi israeliano e libanese dal 1993. I partecipanti hanno intrapreso discussioni costruttive sulle misure necessarie per avviare negoziati diretti tra i due Paesi".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 'Colloqui tra Israele-Libano a Washington costruttivi' Why Did 21 Hours of US-Iran Peace Talks Fail JD Vance Reveals What Went Wrong Israele prosegue bombardamenti in Libano nonostante i colloqui a WashingtonMalgrado a Washington sia il giorno dei colloqui tra Libano e Israele proseguono i bombardamenti israeliani nel sud del Paese dei cedri. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e LibanoIl segretario di Stato americano Marco Rubio parteciperà oggi ai colloqui tra Israele e Libano, ospitando un incontro tra gli ambasciatori dei due...