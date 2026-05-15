Isabella Rossellini riceverà l’Excellence Award al Locarno Film Festival
Al Locarno Film Festival, sarà consegnato l’Excellence Award a Isabella Rossellini. Attrice, modella e produttrice, Rossellini ha lavorato per oltre dieci anni in diversi settori dello spettacolo. La sua carriera si caratterizza per il mix di tecniche di Hollywood e stile europeo, portando avanti ruoli in cinema, televisione e moda. La premiazione si svolgerà nel corso della manifestazione, che si tiene ogni anno in Svizzera.
Nel corso di una carriera decennale e multiforme, Isabella Rossellini ha saputo coniugare la maestria tecnica di Hollywood a un’audacia artistica di stampo europeo, distinguendosi come un’icona nel mondo del cinema, della televisione e della moda. Affermatasi inizialmente come modella, Rossellini è rimasta impressa nell’immaginario collettivo grazie all’interpretazione di Dorothy Vallens nel capolavoro di David Lynch Blue Velvet (1986), una performance che ha saputo fondere fascino, vulnerabilità e un’intensità rara. Figlia d’arte, Rossellini ha lasciato un segno profondo nella storia del cinema lungo una carriera che l’ha vista collaborare con autori del calibro di Robert Zemeckis, David O. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Isabella Rossellini's personal take on social media #TheBeautyFX #IsabellaRossellini
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