Isabella Rossellini riceverà l’Excellence Award al Locarno Film Festival

Al Locarno Film Festival, sarà consegnato l’Excellence Award a Isabella Rossellini. Attrice, modella e produttrice, Rossellini ha lavorato per oltre dieci anni in diversi settori dello spettacolo. La sua carriera si caratterizza per il mix di tecniche di Hollywood e stile europeo, portando avanti ruoli in cinema, televisione e moda. La premiazione si svolgerà nel corso della manifestazione, che si tiene ogni anno in Svizzera.

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Nel corso di una carriera decennale e multiforme, Isabella Rossellini ha saputo coniugare la maestria tecnica di Hollywood a un’audacia artistica di stampo europeo, distinguendosi come un’icona nel mondo del cinema, della televisione e della moda. Affermatasi inizialmente come modella, Rossellini è rimasta impressa nell’immaginario collettivo grazie all’interpretazione di Dorothy Vallens nel capolavoro di David Lynch Blue Velvet (1986), una performance che ha saputo fondere fascino, vulnerabilità e un’intensità rara. Figlia d’arte, Rossellini ha lasciato un segno profondo nella storia del cinema lungo una carriera che l’ha vista collaborare con autori del calibro di Robert Zemeckis, David O. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Isabella Rossellini riceverà l’Excellence Award al Locarno Film Festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Isabella Rossellini's personal take on social media #TheBeautyFX #IsabellaRossellini Sullo stesso argomento Isabella Rossellini icona a Locarno: l’attrice riceverà l’Excellence Award al Festival 2026Il Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto, si appresta a omaggiare una delle figure più poliedriche e affascinanti del panorama... Napoli celebra il mare: Excellence Award al prefetto Di BariIl prefetto Michele Di Bari riceverà l’Excellence Award Mare Nostrum venerdì 10 aprile a Napoli. Isabella Rossellini riceverà l'Excellence Award del Locarno Film Festival. Il direttore artistico Giona A. Nazzaro: Interprete impareggiabile e dalla spiccata autoironia, ha lasciato un segno indelebile nel cinema contemporaneo. rbcasting.com/?p=160230 x.com Locarno Film Festival 2026, Isabella Rossellini riceve l’Excellence AwardIsabella Rossellini riceverà l’ Excellence Award al Locarno Film Festival 2026. Il premio le verrà consegnato il 5 agosto, durante la serata inaugurale della 79esima edizione del festival. Nel corso d ... mymovies.it Isabella Rossellini riceverà l'Excellence Award a Locarno79Il Locarno Film Festival omaggerà Isabella Rossellini con l'Excellence Award nel corso della serata inaugurale della 79esima edizione, il 5 agosto ... comingsoon.it