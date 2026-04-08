Napoli celebra il mare | Excellence Award al prefetto Di Bari

Venerdì 10 aprile a Napoli si terrà una cerimonia alle 10 in cui il prefetto riceverà l’Excellence Award Mare Nostrum. L’evento si svolge in una location cittadina e coinvolge ufficiali e rappresentanti istituzionali. La premiazione si concentra sulla celebrazione del mare e delle iniziative legate al territorio. La cerimonia si svolge in un contesto formale e ufficiale.

Il prefetto Michele Di Bari riceverà l’Excellence Award Mare Nostrum venerdì 10 aprile a Napoli. L’evento, che si terrà alle 10.30 presso il quartier generale della Marina Militare in via Acton, segna la quinta edizione della Giornata del mare e della cultura marina. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e l’associazione circoli nautici della Campania, contando sul sostegno formale della Regione Campania. Già da oggi è operativo il Sea Village, un’area espositiva allestita all’interno della base navale dove diverse organizzazioni ed enti legati al settore marittimo hanno posizionato i propri stand. La giornata di venerdì vedrà un coinvolgimento massiccio del mondo scolastico, con l’arrivo previsto di oltre mille studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli celebra il mare: Excellence Award al prefetto Di Bari Leggi anche: Il premio giornalistico internazionale Argil "Italian Excellence Award" Leggi anche: A Roma il Premio Giornalistico Internazionale Argil: Italian Excellence Award