Iran Trump | Senza accordo Teheran verrà annientata
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran può raggiungere un accordo o, in caso contrario, sarà soggetto a una minaccia di annientamento. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista televisiva, dove ha sottolineato la possibilità di un’intesa come alternativa a un’azione più drastica. La frase ha suscitato attenzione e discussione, mentre non sono stati forniti dettagli specifici sui termini o sulle condizioni di tale accordo.
Cosi’ il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista concessa all’emittente “Fox News”. “Ormai sono finiti; possono stringere un accordo oppure verranno annientati”, ha detto, ribadendo che Washington non puo’ permettere a Teheran di dotarsi di un’arma nucleare. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che la Marina iraniana è stata “neutralizzata” e che il Paese non dispone più ne’ di un’aviazione ne’ di capacita’ antiaeree. Il presidente Usa Donald Trump ha espresso fiducia nel fatto che gli Stati uniti riusciranno a ottenere l’uranio arricchito iraniano, dopo i bombardamenti americani contro le installazioni nucleari dell’Iran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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