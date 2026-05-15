Iran Trump | Senza accordo Teheran verrà annientata

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran può raggiungere un accordo o, in caso contrario, sarà soggetto a una minaccia di annientamento. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista televisiva, dove ha sottolineato la possibilità di un’intesa come alternativa a un’azione più drastica. La frase ha suscitato attenzione e discussione, mentre non sono stati forniti dettagli specifici sui termini o sulle condizioni di tale accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui