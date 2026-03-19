Iran raid su gas e petrolio Trump minaccia Teheran e Riad avverte | Pazienza non è infinita – La diretta

Un raid ha colpito impianti di gas e petrolio in Iran, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Teheran continuano a crescere. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato Teheran, e l’Arabia Saudita ha avvertito che la pazienza potrebbe finire. La situazione si sta evolvendo rapidamente e coinvolge anche Israele, con attacchi e dichiarazioni che aumentano il livello di allerta.