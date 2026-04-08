Caro carburanti prezzo diesel e benzina | cosa è cambiato con tregua tra Usa e Iran

I prezzi medi dei carburanti continuano a salire anche oggi, mercoledì 8 aprile, poco dopo l’annuncio di una tregua tra gli Stati Uniti e l’Iran. La pace tra le due nazioni riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz, una via strategica per il traffico marittimo di petrolio. Nonostante l’accordo, i costi di diesel e benzina si mantengono su livelli elevati, influenzando il mercato dei carburanti.

(Adnkronos) – Prezzi medi dei carburanti in aumento anche oggi mercoledì 8 aprile, a qualche ora dalla tregua raggiunta tra Usa e Iran che prevede la ripertura dello Stretto di Hormuz. Nonostante il Brent venga scambiato sotto i 93 dollari, dopo aver chiuso ieri a 109, con un calo di quasi il 15%, il prezzo di benzina e diesel non si è abbassato. Ma, essendo colata a picco la quotazione del gasolio, è possibile che nei prossimi giorni si assista a un calo. Nel frattempo, questa mattina il diesel ha fatto registrare un nuovo record poco sotto quota 2,18 euro (ma con l’accisa 'normale' saremmo oltre 2,4 euro) e la benzina vicina a 1,79 euro (2,03 con l’accisa piena). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Nel mentre il caro carburanti è fuori controllo, con diesel e benzina che raggiungono prezzi mai visti. Lo “sconto” annunciato da Giorgia Meloni si è rivelato una presa in giro. x.com