Guerra in Iran prezzo benzina | piano anti speculazione concordato con Guardia di Finanza da Urso e Giorgetti

Il governo ha messo a punto un piano anti speculazione sul prezzo della benzina in risposta alla guerra in Iran. Il provvedimento è stato concordato con la Guardia di Finanza e coinvolge le autorità competenti per monitorare il mercato dei carburanti. Attualmente, il prezzo medio dei carburanti si aggira sotto i 2 euro al litro, ben distante dai picchi raggiunti nel 2022.

“Allo stato attuale, il prezzo medio dei carburanti è al di sotto dei 2 euro al litro, valori ben lontani dai picchi registrati nel 2022 dopo l’invasione russa dell’Ucraina: ulteriori aumenti dipenderanno dall’evoluzione e dalla durata delle tensioni internazionali. Per questo abbiamo rafforzato il monitoraggio di Mister Prezzi su tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, per impedire che le tensioni in Medio Oriente diventino un pretesto per speculazioni o rincari ingiustificati, e predisposto con il ministro Giorgetti un immediato piano operativo di intervento della Guardia di Finanza”. Così il ministro delle Imprese e del... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Guerra in Iran, prezzo benzina: piano anti speculazione concordato con Guardia di Finanza da Urso e Giorgetti Leggi anche: Guerra in Iran, borse europee in netto calo. Boom prezzo benzina Accise su benzina e diesel, rafforzati i controlli della Guardia di FinanzaCon l’entrata in vigore del riallineamento delle accise sui carburanti previsto dalla legge di bilancio 2026, la Guardia di Finanza conferma il... Tutto quello che riguarda Guerra in Iran prezzo benzina piano.... Temi più discussi: Guerra in Iran, a Palazzo Chigi scatta l’allerta prezzi. Giovedì Tajani e Crosetto riferiscono alle Camere; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Guerra in Iran: allerta massima in Italia; Guerra contro l'Iran, cosa potrebbe accadere al mercato petrolifero. Guerra in Iran, a Palazzo Chigi scatta l’allerta prezzi. Giovedì Tajani e Crosetto riferiscono alle CamereIl governo mette i listini dei carburanti sotto la lente della Guardia di Finanza. Si cercano misure urgenti contro le speculazioni. Resta il nodo di aiuti militari: quattro le richieste già pervenute ... milanofinanza.it Costi della benzina sospetti, Mr Prezzi segnala gli aumenti alla Guadia di Finanza: l'ombra della speculazioneSono state alcune decine i casi di sospetta speculazione sui prezzi dei carburanti segnalati alla Guardia di Finanza dal Garante per la sorveglianza ... msn.com La Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera dei carburanti. Su indicazione del Mef dopo l'aumento dei prezzi degli ultimi giorni #ANSA - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Roma #Cinofili #NoiconVoi x.com