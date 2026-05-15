Nelle ultime ore, il Medio Oriente ha visto l’intensificarsi degli scontri con nuovi attacchi diretti all’Iran, i primi da parte di Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Nel frattempo, si è svolto un incontro bilaterale tra Stati Uniti e Cina, senza che si siano registrati cambiamenti significativi nella situazione sulla tregua. La regione resta sotto tensione, mentre le parti coinvolte continuano a monitorare gli sviluppi sul terreno e nei negoziati politici.

Medio Oriente in fiamme con nuovi attacchi diretti all’Iran, i primi da Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Concluso il bilaterale Cina-Stati Uniti, ma sembra che abbia prodotto solo numerosi accordi commerciali senza effetti diretti per una tregua. Servizio di Antonio Soviero e Marco Burini. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, bilaterale Usa-Cina senza effetti sulla tregua

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