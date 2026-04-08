I mercati hanno reagito positivamente alla notizia di un accordo tra Stati Uniti e Iran per una tregua di due settimane, condizionata alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo spread tra i titoli di Stato si è ridotto, mentre i prezzi del petrolio e del gas sono diminuiti significativamente. La misura sembra aver influenzato immediatamente il settore energetico, con effetti visibili sui mercati finanziari.

L’ accordo tra Usa e Iran per una tregua di due settimane condizionata alla riapertura dello Stretto di Hormuz è stato accolto positivamente dai mercati. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 73 punti in avvio di giornata, dopo aver toccato quota 88,3 punti nella chiusura di martedì 7 aprile. Forte calo anche dei rendimenti, con il decennale italiano che è passato dal 3,96 al 3,63 per cento. La Borsa di Milano ha aperto in rialzo, in linea con gli altri listini europei, con il primo indice Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,99 per cento a 45.862 punti. Anche le Borse asiatiche hanno chiuso positivamente (Tokyo è volata al +5,39 per cento). Giù i prezzi di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I primi effetti della tregua Usa-Iran: cala lo spread, crollano i prezzi di petrolio e gas

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