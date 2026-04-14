Iran piano della Cina per la pace | i 4 punti di Xi consegnati ad Abu Dhabi

Da periodicodaily.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha presentato un piano in quattro punti per promuovere la pace e la stabilità nel Medio Oriente. Il documento è stato consegnato durante una visita ufficiale a Abu Dhabi, segnando un intervento diretto nel tentativo di favorire una risoluzione delle tensioni nella regione. Il piano di Pechino si inserisce nel contesto di iniziative internazionali tese a ridurre i conflitti in un'area spesso al centro di crisi e dispute territoriali.

(Adnkronos) – La Cina entra in campo con un piano in quattro punti per la pace e la stabilità del Medio Oriente. Mentre la tregua nella guerra tra Iran e Usa si fa sempre più fragile, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato di voler svolgere "un ruolo costruttivo" e in quest'ottica ha presentato un.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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