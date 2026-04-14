Iran piano della Cina per la pace | i 4 punti di Xi consegnati ad Abu Dhabi
La Cina ha presentato un piano in quattro punti per promuovere la pace e la stabilità nel Medio Oriente. Il documento è stato consegnato durante una visita ufficiale a Abu Dhabi, segnando un intervento diretto nel tentativo di favorire una risoluzione delle tensioni nella regione. Il piano di Pechino si inserisce nel contesto di iniziative internazionali tese a ridurre i conflitti in un'area spesso al centro di crisi e dispute territoriali.
(Adnkronos) – La Cina entra in campo con un piano in quattro punti per la pace e la stabilità del Medio Oriente. Mentre la tregua nella guerra tra Iran e Usa si fa sempre più fragile, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato di voler svolgere "un ruolo costruttivo" e in quest'ottica ha presentato un.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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Ucraina: riprendono i colloqui ad Abu Dhabi, ma l’accordo per la pace è ancora lontanoRoma, 1 febbraio 2026 – Ad Abu Dhabi riprendono i colloqui fra le delegazioni americana, russa e ucraina.
MEDIO ORIENTE | Il presidente cinese Xi Jinping ha presentato una proposta in quattro punti volta a promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente a Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. #ANSA x.com
Incontro tra Xi Jinping e il principe ereditario di Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan Nella mattinata del 14 aprile, presso la Grande Sala del Popolo di Beijing, il presidente cinese, Xi Jinping, ha avuto un colloquio con il principe ereditario di - facebook.com facebook