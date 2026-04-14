Iran piano della Cina per la pace | i 4 punti di Xi consegnati ad Abu Dhabi

La Cina ha presentato un piano in quattro punti per promuovere la pace e la stabilità nel Medio Oriente. Il documento è stato consegnato durante una visita ufficiale a Abu Dhabi, segnando un intervento diretto nel tentativo di favorire una risoluzione delle tensioni nella regione. Il piano di Pechino si inserisce nel contesto di iniziative internazionali tese a ridurre i conflitti in un'area spesso al centro di crisi e dispute territoriali.