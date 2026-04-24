Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere il 50° Rally della Pace diocesano

Monte Sant’Angelo si appresta ad accogliere il 50° Rally della Pace diocesano, che si terrà sabato 25 aprile 2026. La manifestazione avrà come tema “Verso l’alto… e oltre” e prevede momenti di incontro, preghiera, festa e condivisione. La città si prepara ad accogliere i partecipanti provenienti da diverse zone, con l’organizzazione di eventi e iniziative dedicate all’evento celebrativo.

Domani, sabato 25 aprile 2026, la nostra Città ospiterà il 50° Rally della Pace diocesano, dal titolo “Verso l’alto. e oltre”: una giornata di incontro, cammino, preghiera, festa e condivisione. Il programma prendera il via alle ore 9.00 con l’accoglienza in zona Castello, per poi proseguire con la Marcia della Pace (ore 10.30), la Celebrazione Eucaristica in Piazza Duca D’Aosta (ore 11.30), il pranzo al sacco in Villa comunale (ore 13.30), dalle 14.30 giochi, attività, musica e animazione in Piazza Beneficenza. “Accogliamo con gioia questo importante appuntamento diocesano, che porta nella nostra città un messaggio forte di pace, speranza e comunità” - dichiara il sindaco Pierpaolo d'Arienzo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere il 50° Rally della Pace diocesano Notizie correlate Leggi anche: Il Rally della Pace a Monte Sant’Angelo Leggi anche: Il 25 aprile il Rally della Pace a Monte Sant’Angelo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Diretta Streaming Consiglio Comunale del 22 Aprile 2026 ore 17:40; Massi pericolanti dal fronte roccioso, chiude la SP Monte Sant'Angelo-Macchia: Lavori urgenti; SABATO 25 APRILE IL 50^ RALLY DELLA PACE A MONTE SANT’ANGELO; Monte Sant’Angelo: il 25 aprile parte il 50° Rally della Pace. MONTE SANT'ANGELO Destinazione Longobardi, il Grand Tour dei creator arriva anche a Monte Sant’AngeloL’iniziativa, dal titolo Destinazione Longobardi, punta a trasformare un patrimonio storico diffuso in un racconto unitario e accessibile ... statoquotidiano.it Destinazione Longobardi, il Grand Tour dei creator racconta anche il sito UNESCO di Monte Sant’AngeloDestinazione Longobardi, il Grand Tour dei creator racconta anche il sito UNESCO di Monte Sant'Angelo Da Cividale del Friuli a Monte Sant’Angelo, passando ... ilsipontino.net Live dalla Basilica di San Michele Arcangelo in Monte Sant'Angelo #basilicadisanmichelearcangelo - facebook.com facebook