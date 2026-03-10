Non solo Ecg per il cuore degli sportivi dopo i device da polso l’AI entra in ospedale

Recentemente si è scoperto che l’intelligenza artificiale entra negli ospedali, accanto ai dispositivi da polso e agli ECG, per monitorare la salute dei pazienti. La ricerca ha evidenziato come l’attività fisica possa avere effetti positivi sul cuore, ma sottoporre a stress una persona senza saperlo potrebbe comportare rischi. Questi sviluppi riguardano sia gli strumenti di diagnosi che la gestione clinica.

La ricerca ha messo in luce i benefici dell’attività fisica anche per la salute del cuore, ma sottoporre a stress un soggetto che non sa di essere malato comporta rischi. A ricordarlo a LaSalute di LaPresse è Daniele Andreini, responsabile dell’U.O di Cardiologia Universitaria e Imaging Cardiologico presso l’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio e ordinario di Cardiologia all’Università di Milano. L’esperto, “dopo un po’ di scetticismo iniziale” valuta in modo positivo i device indossabili per gli sportivi. “Non costituiscono esami medici come Holter, Ecg o loop recorder, ma possono essere utile nell’individuare tachicardie improvvise o addirittura episodi di fibrillazione atriale”, dice. 🔗 Leggi su Lapresse.it

