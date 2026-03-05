America' s Cup piano per i turisti Intesa Regione-ministero | Offerte ad hoc nel Sud

La Regione e il ministero hanno raggiunto un accordo per promuovere l'America’s Cup come opportunità turistica nel Sud Italia, con offerte dedicate a Napoli e alla Campania. L’obiettivo è utilizzare l’evento per incentivare il turismo locale, coinvolgendo anche altre aree del Mezzogiorno. La strategia prevede iniziative specifiche per attrarre visitatori e valorizzare le località coinvolte.

Rendere l’America’s cup un’occasione di turismo per Napoli e la Campania, ma non solo. Partenope si comporta da capitale del Mezzogiorno e guarda all’evento come chance per tutto il Sud e perché no, l’Italia intera. E per questo è iniziato un ragionamento, che potrà tradursi presto in realtà, tra la Regione Campania e l’Enit, l’agenzia nazionale del turismo, per la realizzazione di pacchetti turistici che guardino all’intero Mezzogiorno in vista della competizione velica più antica del mondo che nel 2027 approderà nel golfo di Napoli. L’idea è nata nei giorni scorsi a Berlino dove è in corso l’Itb Berlino (borsa internazionale del turismo), la più grande fiera turistica del mondo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

