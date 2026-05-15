Ipertensione in Italia | molti non sanno di avere la pressione alta

In Italia, molte persone non sono consapevoli di avere la pressione alta, un problema che riguarda soprattutto uomini tra i 35 e i 74 anni. La mancanza di diagnosi è diffusa, e sono numerosi i pazienti che non seguono le terapie farmacologiche indicate dal medico. Questa situazione contribuisce al rischio di complicanze legate all’ipertensione, che spesso si sviluppano senza sintomi evidenti. La questione riguarda sia l’assenza di controlli regolari sia le scelte individuali di non rispettare le prescrizioni mediche.

? Domande chiave Quanti uomini tra i 35 e i 74 anni ignorano la diagnosi?. Perché molti pazienti non seguono le terapie farmacologiche prescritte?. Come influiscono gli stili di vita sulla gestione della pressione?. Quali sono le conseguenze della mancata consapevolezza dei valori pressori?.? In Breve 41% uomini e 31% donne con ipertensione non ne sono consapevoli.. 12% uomini e 15% donne con diagnosi rifiutano il trattamento farmacologico.. 23% uomini e 35% donne in terapia mantengono ancora valori pressori alti.. Progetto Jacardi coinvolge 81 partner istituzionali in 21 Paesi europei.. Il 37% degli uomini e il 23% delle donne tra i 35 e i... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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