Durante una trasmissione in diretta in Argentina, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione sui social network. Un ospite, un urologo, ha affermato di essere un medico specializzato in urologia, ma la produzione ha erroneamente presentato il suo intervento come quello di un ufologo. La confusione si è fatta notare immediatamente e il momento ha suscitato numerosi commenti online, diventando rapidamente virale. La trasmissione ha proseguito senza ulteriori correzioni, lasciando spazio alle reazioni degli spettatori.

Momento surreale durante una diretta del programma argentino Y Qué, diventato virale sui social dopo un clamoroso equivoco della produzione. Gli autori volevano intervistare un ufologo per parlare di alieni e avvistamenti misteriosi, ma hanno finito per contattare. un urologo! L’episodio è avvenuto durante una puntata condotta da Guille Aquino, dedicata ai documenti recentemente diffusi dagli Stati Uniti sui fenomeni aerei non identificati. Per approfondire il tema degli UFO, il programma aveva organizzato un collegamento con quello che credevano essere un esperto del settore. Dopo le prime domande, però, qualcosa ha iniziato a non tornare. “ Dove si studia per sapere così tanto sugli alieni? ”, hanno chiesto dal panel al loro ospite. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Io sono un urologo, non un ufologo”: la gaffe in diretta che sta facendo il giro del web

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